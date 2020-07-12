«Севилья» — «Мальорка». Прогноз: Банега, Мунир и Лопетеги приблизятся к Лиге чемпионов

Красно-белым достаточно набрать четыре очка в трёх турах для попадания в Лигу чемпионов.

12 июля «Севилья» и «Мальорка» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 8.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Мальорка»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 12 июля «Севилья» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.15.

Анализ и прогноз матча Примеры «Севилья» — «Мальорка» (12.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 12 июля, четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00.

В Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Мальоркой». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, зато не имеют ни малейших проблем с мотивацией. Только задачи у них, разумеется, абсолютно разные.

Андалусийцы находятся в шаге от попадания в Лигу чемпионов. 63 очка в 35 турах, четвёртое место в чемпионате Испании. «Атлетико» находится выше только по дополнительным показателям, хотя это не имеет особого значения. Главное — остаться в топ-4 и получить солидные призовые от УЕФА.

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Положение комфортное. Преследователь остался ровно один — «Вильярреал», у которого 57 баллов. Все остальные не потянули заданный темп и отвалились. По личным встречам преимущество на стороне «жёлтой субмарины», поэтому для выполнения задачи нужно набрать в оставшееся время всего лишь четыре очка.

Если всё продолжится в том же духе, проблем не возникнет. Подопечные Хулена Лопетеги после рестарта сезона ни разу не проиграли. Четыре победы и четыре ничьи, 16 очков в восьми поединках. Результаты замечательные, а к игре с «островитянами» команда подходит с серией из трёх выигрышей.

Сухие победы над «Леганесом» (3:0) и «Эйбаром» (1:0) ожидались, а вот в Бильбао было очень тяжело. «Атлетик» открыл счёт и полностью отдал инициативу, но красно-белые всё же добились своего. В середине второго тайма они забили два гола за пять минут, перевернув ход встречи (2:1).

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«Мальорка» тем временем отчаянно пытается избежать вылета в Сегунду. В трёх предыдущих турах одержаны две победы — 5:1 с «Сельтой» и 2:0 с «Леванте». Между ними затесалось поражение от мадридского «Атлетико» со счётом 0:3, но подопечные Диего Симеоне сейчас очень хороши. Уступить им не зазорно.

Проблема одна — обе победы одержаны в родных стенах. А на выезде всё по-прежнему до зубной боли грустно: жалкие пять очков в 17 матчах сезона при разнице голов 13:39. Именно беспомощность вдали от своего стадиона и рискует стать главной причиной понижения в классе.

Неудивительно, что на таком фоне букмекеры дают на победу хозяев скромнейший коэффициент 1.44. Разница в уровне исполнителей не вызывает сомнений, а на своём поле «Севилья» всегда хороша. Лезть в большие форы не хочется, поскольку гости крайне мотивированы и будут вгрызаться в каждый мяч.

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При доле везения «Мальорка» вполне может зацепиться за ничью, в последнее время она выглядит неплохо. Нам нравится комбинированный вариант 1Х + обе забьют за 2.06. «Севилья» довольно часто пропускает в родных стенах от команд из нижней части турнирной таблицы.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Мальорка» 12 июля

«Мальорка» приободрилась и набрала в трёх предыдущих турах шесть очков, но по-прежнему находится в зоне вылета. Аутсайдер непременно будет вгрызаться в каждый мяч, вот только для успеха этого может оказаться маловато. «Севилья» находится на пороге выхода в Лигу чемпионов и вряд ли станет валять дурака. Единственное — красно-белые часто пропускают в родных стенах от аутсайдеров.

Ставка: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.06.