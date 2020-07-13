«Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 35-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 3.90, обе забьют за 2.13.



«С одной манчестерской командой Ральф Хазенхюттль великолепно разобрался, показав, что не Гвардиолой единым жива АПЛ. Затем австриец укротил Анчелотти, сыграв 1:1 с его «Эвертоном». Так что Сульшеру стоит серьёзно отнестись к предстоящему сопернику. Тем временем «Юнайтед» разгромил «Астон Виллу», приблизив её вылет в Чемпионшип, и разнёс «Борнмут», который тоже стал на шаг ближе к вылету из АПЛ. Аутсайдеры закончились. 8:2 – это счёт против двух неудачников лиги. Что же будет в игре с крепким середняком, отнимающим очки у именитых тренеров и экс-чемпионов?



Пустые трибуны нивелируют магию «Олд Траффорд». Думаю, «Саутгемптон» не проиграет".