«Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 35-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 3.90, обе забьют за 2.13.
«С одной манчестерской командой Ральф Хазенхюттль великолепно разобрался, показав, что не Гвардиолой единым жива АПЛ. Затем австриец укротил Анчелотти, сыграв 1:1 с его «Эвертоном». Так что Сульшеру стоит серьёзно отнестись к предстоящему сопернику. Тем временем «Юнайтед» разгромил «Астон Виллу», приблизив её вылет в Чемпионшип, и разнёс «Борнмут», который тоже стал на шаг ближе к вылету из АПЛ. Аутсайдеры закончились. 8:2 – это счёт против двух неудачников лиги. Что же будет в игре с крепким середняком, отнимающим очки у именитых тренеров и экс-чемпионов?
Пустые трибуны нивелируют магию «Олд Траффорд». Думаю, «Саутгемптон» не проиграет".
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