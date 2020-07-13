«Интер» — «Торино»: эксперты оценили шансы команды Конте догнать «Лацио» в Серии А
13 июля «Интер» и «Торино» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 13 июля «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.
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