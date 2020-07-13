«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии 13 июля

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Торино».
Ставка: «Интер» победит + тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.
«У туринцев нет никакой турнирной мотивации на оставшиеся матчи сезона, где они к тому же не особенно и пытаются держать удар. Какие успехи у нового тренера Морено Лонго? Всего 2 победы в 9 матчах над «Брешией» и «Удинезе». При этом ещё и 6 поражений в нагрузку. Добавим сюда дисквалификацию форварда Дзадзы и получим не самый лучший коктейль для достижения успеха на Сан-Сиро.
«Интер» тоже запутался. Конте всё больше критикуют. Иногда не слишком оправданно. Брозович решил подшофе сесть за руль и лишился прав. Но всё же миланцы не могут постоянно не побеждать, пусть они и гарантировали себе, по сути, место в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» в последних двух турах проиграли «Болонье» и пустились в «ничейный танец» с «Вероной». Думается, сейчас «Интер» должен побеждать. Но с учётом нездоровья Лукаку тотал матча наверняка не превысит (4.5) мяча».
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