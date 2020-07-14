«Челси» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Норвич».
Ставка: гол игрока, вышедшего на замену за 2.83, победа «Челси» с форой (-2) за 1.70.
«Норвич» проиграл во всех шести матчах АПЛ после возобновления сезона и в минувшем туре уже официально оформил расставание с элитным дивизионом. В прошедшем матче «канарейки» выглядели совершенно разобранно и в родных стенах в одну калитку проиграли «Вест Хэму» 0:4, не создав ни одного момента у чужих ворот.
«Челси» вполне заслуженно был бит «Шеффилд Юнайтед» 0:3. Против таких организованных, физически крепких и эффективных команд нынешнему «Челси» действовать нелегко.
Но вот «Норвич» — другое дело. Раньше «канарейки» и сами играли в удовольствие, и соперникам давали это делать. А теперь первое пропало, а второе по-прежнему в силе.
Решение CAS оправдать «Сити» усилило борьбу за лигочемпионскую четвёрку. Больше очков терять нельзя, так что с мотивацией у «Челси» должно быть всё в порядке.
Также этот матч кажется подходящим для того, чтобы выбрать вариант «забьёт игрок, вышедший на замену». Здесь Лэмпард вполне может использовать все пять замен, варианты для усиления или освежения атакующей линии у него достаточно, так что вероятность того, что кто-то, выйдя со скамейки, отличится, (с учётом, конечно, уровня соперника) выше среднестатистической".
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