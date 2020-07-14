Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Аталанта» — «Брешия»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

«Аталанта» — «Брешия»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

14 июля «Аталанта» примет «Брешию» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 19.00. Поставить на ничью можно за 9.60.

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Аталанта» — «Брешия». Прогноз: гроза «Ювентуса» и «Наполи» раздавит аутсайдера Серии А
За семь последних выездов «Брешия» потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020