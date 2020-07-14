«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.31.

«Крылья Советов» находятся в зоне вылета и будут делать всё возможное, чтобы зацепиться за результат. До спасительной 14-й строчки, которую занимает «Тамбов», им не хватает одного очка. Остальные уже далеко. После отставки Миодрага Божовича команда встрепенулась и набрала пять очков в трёх турах, однако в воскресенье без шансов уступила московскому «Динамо» (0:2). Бело-голубые забили два мяча с пенальти уже к середине первого тайма. Моменты у гостей имелись (в основном в быстрых атаках), но реализация подвела.



Андрей Талалаев ещё на исходе часа игры заменил Глушенкова и Зиньковского. Позже он сказал, что решил поберечь молодых футболистов. На своём поле самарцы не выигрывали аж с сентября: всего 10 очков в 13 поединках при отрицательной разнице голов (13-18). Конечно, шансы «Краснодара» кажутся выше.



Состязаться в открытом футболе с грозным соперником «Крылья» точно не станут — «скамейка» и так фактически отсутствует как класс, а календарь очень плотный. Они отдадут мяч и станут караулить контратаки. В принципе в защите при Талалаеве наметился прогресс, так что фавориту определённо придётся потрудиться.



Шансы на быстрый гол на таком фоне кажутся минимальными. Мы бы выбирали между «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.31 и ничьей в первом тайме за 2.15. Скорее всего, преимущество гостей станет особенно заметным после перерыва, когда состоятся замены и будет видна разница в уровне запасных. А поначалу фаворит увязнет на чужой половине поля».