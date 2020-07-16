«Уфа» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 29-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.49.

«Перед игрой против «Локомотива» главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что мы дадим им жару. После игры оценка наставника была такой: команда сыграла полурезервным составом против претендента на Лигу чемпионов и сделала это вполне успешно. Состав «Уфы» не очень сильный, но боевой. Против нее «Локо» в первом тайме выглядел плохо, но во втором тайме проснулся – сыграла замена. Но все-таки в целом по игре «Уфа» не уступала.



«Динамо», мне кажется, сейчас максимально мотивированно, и у динамовцев не может быть других вариантов, кроме как биться в каждой игре. Этого требует тренер, игроки настроены таким же образом. Поэтому в предстоящем матче в какой-то степени для меня «Динамо» – фаворит, но все-таки я не уверен в победе гостей.



Тем не менее думаю, что «Динамо» в Уфе не проиграет. Против «Крыльев Советов» динамовцы играли очень прилично – хоть и забили оба мяча с пенальти, но создавали много моментов. У меня большие сомнения, что «Уфа» может выиграть у нынешнего «Динамо». Матч важен для обеих команд, и можно сказать, что это битва за шестое место и возможное попадание в Лигу Европы».