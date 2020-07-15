«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.89, тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.80.

«Думаю, что обе команды смогут забить. «Спартаку» надо отличиться результативностью на своём поле, тем более у него есть атакующий потенциал. «Ахмат» даёт очень много возможностей для атаки со стороны соперника, но и сам может забить.



От предстоящего матча я жду большого количества жёлтых карточек, так как это принципиальная игра независимо от места в таблице. Обе команды будут стараться доказать и себе, и болельщикам, что они сильнее. У «Ахмата» есть Глушаков и Иванов, имеющие отношение к «Спартаку», плюс Шалимов, который хочет обыграть соперника. С другой стороны, спартаковцам отступать некуда – нельзя терять столько очков. Поэтому мы увидим накал страстей, голы с обеих сторон и много предупреждений.



Работа Шалимова в «Ахмате» – это своеобразная история, потому что был плохой отрезок до пандемии, а после что-то изменилось. Но мне кажется, «Ахмат» сейчас много побеждает за счёт мастерства и опыта тех футболистов, которые у него есть: например Бериша, Глушаков, Иванов. Не думаю, что у «Ахмата» есть большая перспектива, потому что нужно учитывать возраст лидеров. В скором времени придётся омолаживать команду, а насколько это получится, покажет следующий сезон, который наступит буквально через три недели. Важно, насколько выдержат такой темп Глушаков и Иванов, ведь они определяющие игроки в команде.



«Спартак» находится под пристальным вниманием, и он не будет приносить матч в жертву, для того чтобы подготовиться к полуфиналу Кубка России, тем более нет гарантии выиграть матч у «Зенита». У «Спартака» сейчас много молодёжи в составе, например Рассказов, Маслов. Им сейчас нужно играть и доказывать, что они вообще футболисты, поэтому «Спартак» отнесётся серьёзно к предстоящему матчу».