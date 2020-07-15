«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
Ставка: обе забьют за 1.89, тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.80.
«Думаю, что обе команды смогут забить. «Спартаку» надо отличиться результативностью на своём поле, тем более у него есть атакующий потенциал. «Ахмат» даёт очень много возможностей для атаки со стороны соперника, но и сам может забить.
От предстоящего матча я жду большого количества жёлтых карточек, так как это принципиальная игра независимо от места в таблице. Обе команды будут стараться доказать и себе, и болельщикам, что они сильнее. У «Ахмата» есть Глушаков и Иванов, имеющие отношение к «Спартаку», плюс Шалимов, который хочет обыграть соперника. С другой стороны, спартаковцам отступать некуда – нельзя терять столько очков. Поэтому мы увидим накал страстей, голы с обеих сторон и много предупреждений.
Работа Шалимова в «Ахмате» – это своеобразная история, потому что был плохой отрезок до пандемии, а после что-то изменилось. Но мне кажется, «Ахмат» сейчас много побеждает за счёт мастерства и опыта тех футболистов, которые у него есть: например Бериша, Глушаков, Иванов. Не думаю, что у «Ахмата» есть большая перспектива, потому что нужно учитывать возраст лидеров. В скором времени придётся омолаживать команду, а насколько это получится, покажет следующий сезон, который наступит буквально через три недели. Важно, насколько выдержат такой темп Глушаков и Иванов, ведь они определяющие игроки в команде.
«Спартак» находится под пристальным вниманием, и он не будет приносить матч в жертву, для того чтобы подготовиться к полуфиналу Кубка России, тем более нет гарантии выиграть матч у «Зенита». У «Спартака» сейчас много молодёжи в составе, например Рассказов, Маслов. Им сейчас нужно играть и доказывать, что они вообще футболисты, поэтому «Спартак» отнесётся серьёзно к предстоящему матчу».
- 15 июля 2020
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15