«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России 16 июля

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Главный и очень важный с турнирной точки зрения матч очередного тура РПЛ состоится на «РЖД Арена». Нас ждёт битва за Лигу чемпионов, в которой воевать за столь нужные очки будут столичные клубы. «Локомотив» продолжает удерживать второе место, но конкуренты совсем рядом. «Краснодар» и ЦСКА очень хотят в Лигу чемпионов, причём желательно напрямую, а для этого необходимо обогнать «Локомотив».
В последних трёх личных встречах в РПЛ, а также в игре за Суперкубок соперники не демонстрировали высокой результативности и проходили низовые результаты. У «Локо» шесть подряд малорезультативных встреч, но при этом игроки не смогли забить только один раз в последних восьми встречах РПЛ, а ЦСКА забивает четыре игры подряд.
Учитывая значимость грядущего дерби, турнирное значение матча и финишный расклад и выбирая между низовым результатом и голами, я предпочту поставить на то, что забить сумеет и «Локомотив», и ЦСКА. Оба коллектива со всеми имеющимися проблемами обладают исполнителями, способными решить момент. Турнирная ситуация подхлёстывает стремиться к победе, а без голов её не добыть. Поэтому, а также принимая во внимание то обстоятельство, что ставка «обе забьют» заходит у меня в последнее время регулярно, поставлю на голы в дерби».
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