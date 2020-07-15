«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко и Чалов накажут Кикнадзе за уход Сёмина

«Железнодорожники» не знают побед на протяжении четырёх туров, а красно-синие сейчас в порядке.

16 июля «Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 16 июля «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (16.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком» В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.

Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги завершится в четверг, 16 июля, четырьмя матчами.

Два из них стартуют в 20:30 мск. В Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» сразится с ЦСКА. Разумеется, это центральная игра всего 29-го тура. Дело тут не только в статусе дерби, но и в высочайшей турнирной значимости. Соперники входят в топ-4 и являются прямыми конкурентами по борьбе за зону Лиги чемпионов.

Яркий атакующий футбол Марко Николича привёл к тому, что «железнодорожники» подходят к дерби с серией из четырёх поединков без побед. Формально после рестарта первенства они ещё не проигрывали — две победы и четыре ничьи в шести турах. Вроде бы звучит не так плохо, но тут нужно учитывать календарь.

«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: Тедеско побережёт лидеров перед «Зенитом», Глушаков зажжёт Уже через трое суток красно-белых ждёт важнейший матч Кубка России в Санкт-Петербурге.

Дело в том, что пять из шести соперников москвичей на указанном отрезке находятся в нижней половине турнирной таблицы РПЛ. Это «Оренбург» (1:0), «Рубин» (2:0), «Крылья Советов» (1:1), «Сочи» (0:0) и «Спартак» (1:1). Единственное исключение — «Уфа», с которой в воскресенье с горем пополам удалось разойтись миром (1:1).

Однако и тут не всё так просто. Дело в том, что «горожане» вышли фактически полуторным составом (вроде как из-за подозрения на коронавирус у нескольких футболистов, хотя в клубе это опровергли). Но всё равно открыли счёт, после чего едва не дотерпели до победы. Хозяева отыгрались только на 81-й минуте.

И вот что самое забавное — никак нельзя сказать, что «Локомотиву» не повезло и он недобрал очков. Больше того — по факту он их скорее перебрал. С «Сочи» подопечные Марко Николича действительно имели преимущество и оказались ближе к успеху. Не хватило реализации, а Алексей Миранчук в концовке запорол пенальти.

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А вот в остальных случаях соперники были ближе к победе. Про «Уфу» уже поговорили. «Крылья» открыли счёт, однако Сафа Хиди получил два «горчичника» за три минуты, в компенсированное время хозяева спаслись. Со «Спартаком» ничего создать впереди не получилось, единственный гол провели с сомнительного пенальти.

ЦСКА возобновил сезон чувствительным разгромом от «Зенита» (0:4), но, подобно барону Мюнхгаузену, сам вытащил себя за волосы из болота. Не уступил «Динамо» (0:0), а затем дождался возвращения Виктора Гончаренко и выдал три победы подряд с общим счётом 10:0. Досталось «Спартаку» (2:0), «Ахмату» (4:0) и «Оренбургу» (4:0).

В минувшем туре, правда, не удалось дожать «Рубин» (1:1). Хотя и там красно-синие подобрались к успеху вплотную: открыли счёт на 62-й минуте и могли увеличивать преимущество. Помешал глупый фол Ивана Облякова в своей штрафной площаде на исходе основного времени. Пенальти реализовал Евгений Марков.

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Тренерский штаб гостей не сможет рассчитывать на Арнора Сигурдссона, получившего дисквалификацию. Зато в строй вернутся Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин, выходившие в центре обороны на удачном отрезке. С ними Игорю Акинфееву определённо должно быть спокойнее.

Расклад следующий: «Локомотив» занимает второе место, имея в активе 51 очко. У «Краснодара» 48 баллов при игре в запасе, у ЦСКА — 47. Лига Европы от «армейцев» уже никуда не денется, а вот реальные шансы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов останутся только в случае победы.

«Железнодорожники» тоже изрядно наломали дров. Если «быки» обыграют «Динамо» в перенесённом матче, именно они станут главным претендентом на вторую строчку. Непосредственно по качеству футбола в последние недели «армейцы» смотрелись солиднее, так что П2 с нулевой форой за 2.03 или Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96 имеют право на жизнь.

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Нужно учитывать, что результат в любом случае будет не устраивать как минимум одну из команд (ничья хозяев худо-бедно удовлетворит, а вот гостей — точно нет). Всё это обещает нам невероятно эмоциональную концовку. От данного факта вполне можно оттолкнуться: гол после 75:00 за 2.18 выглядит подарком. Тем более в ситуации, когда из-за использования VAR арбитры зачастую добавляют ко второму тайму очень много.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 16 июля 2020 года

«Локомотив» выглядит бледно после возобновления сезона, хотя пять из шести соперников находятся в нижней части таблицы, а оставшийся («Уфа») вышел полуторным составом. ЦСКА сейчас на ходу, в пяти предыдущих матчах пропущен всего один гол. Вернулись Дивеев и Набакин. В дерби всякое может случиться, но по качеству футбола в последние недели красно-синие смотрятся предпочтительнее.

Ставка №1: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.03.

Ставка №2: гол после 75:00 за 2.18.

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