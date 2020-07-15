«Милан» — «Парма»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Парма».

Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют за 1.97.

Сейчас «Парма» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. До зоны вылета аж 11 баллов, можно не беспокоиться. Но и отставание от топ-6 составляет 12 пунктов — за шесть поединков столько не отыграть.



А вот «Милан» встрепенулся и находится в самом сердце борьбы за попадание в Лигу Европы. 14 очков в шести турах после выхода с карантина — это не шутки. Благо что календарь оказался заметно сложнее среднего. Победы одержаны над «Лечче» (4:1), «Ромой» (2:0), «Лацио» (3:0) и «Ювентусом» (4:2).



Жалеть можно разве что о ничьей со СПАЛ (2:2), где с горем пополам удалось уйти от поражения, несмотря на удаление соперника на 43-й минуте. В минувшем туре «россонери» сыграли вничью с «Наполи» (2:2), этим результатом они точно могут быть довольны. Дело в том, что неаполитанцы смотрелись гораздо лучше. Строго говоря, подопечные Стефано Пиоли отскочили. Впрочем, это уже детали. Важно, что жуткий участок календаря пройден с минимальными потерями.



Надо сказать, что «Парма» в последнее время стала довольно удобным соперником для «россонери». Они испытывали трудности, но всё же умудрялись стабильно выигрывать на тоненького — четыре победы (три из них — в один мяч) и одна ничья в пяти предыдущих поединках. Статистика обнадёживает.



На своём поле «Милан» сейчас хорош — всего одно поражение с 3 ноября, 1:2 от «Дженоа». Да и там соперник забил два мяча с трёх попаданий в створ. Линия букмекеров кажется логичной: хозяева сейчас на ходу, а главное — они имеют заметное преимущество в мотивации. В концовке сезона это важно.



«Парма» после возобновления сезона свой гол-два исправно забивает, а вот в обороне ошибается неприлично часто. Так что голы, скорее всего, будут. Мы бы выбирали между ИТБ 2 мяча «Милана» за 1.85 и комбинированной ставкой 1Х + обе забьют, здесь коэффициент чуть выше (1.97)"