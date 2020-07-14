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«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон».

Ставка: гол «Бернли» за 1.81.

«Вулверхэмптону» предстоит непростой выезд к «Бёрнли». Штука в том, что «волкам» с трудом даются визиты в этот город. За три гостевых матча с бордовыми с 2010 года они пропустили четыре мяча.

К слову, с домашними встречами у «Бёрнли» и сейчас неплохо: не проигрывают на своём поле уже шесть матчей кряду. При этом получилось заработать 12 очков из 18 возможных, что вполне убедительно. Похоже, давать меньше двойки на победу гостей всё же не стоило.

Любопытно и то, что за это время бордовые забили восемь мячей. «Вулверхэмптону», который на выезде пропускает в среднем один мяч, просто точно не будет. Стоит подумать над голом хозяев за коэффициент 1.81".

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«Бёрнли» не проигрывает на своём поле уже шесть матчей кряду.
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