«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.71.

Достаточно интересная игра. Прежде всего с точки зрения борьбы за место в Лиге чемпионов. И «Локомотив» сейчас выглядит не очень убедительно, и «Краснодар» сумбурно начал свои выступления после пандемии. Но, на мой взгляд, «Локомотив» слишком много ошибок допускает, у «Краснодара» есть все шансы, чтобы вырваться на второе место и получить путёвку в Лигу чемпионов без квалификации. Они должны это понимать. Раз «Локомотив» постоянно играет вничью, то «Краснодару» пора начать побеждать.



Я думаю, что у «Крыльев Советов», эмоционально проживших последние пару недель после смены тренера, где-то определённое оседание настроения будет присутствовать. И мне кажется, здесь надо ставить на победу «Краснодара». Коэффициент — 1.71».