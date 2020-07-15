«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

Сегодня, 15 июля, «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 20.50. Ставки на ничью принимаются за 9.80.
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.
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