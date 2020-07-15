«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 15 июля

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.87.
«Зенит» в качестве чемпиона продолжает подготовку к полуфинальному матчу Кубка России со «Спартаком». Дома он будет принимать «Оренбург». «Эль-газико» — так мы этот матч называем. Две команды, имеющие непосредственное отношение к «Газпрому». Но команды на разных полюсах: одни уже почти стали чемпионами, а другие почти вылетели. Но мы понимаем, по каким причинам «Оренбург» вылетает. Два технических поражения команде записали. Ну и после рестарта «Оренбург» не забил ни одного мяча. Не забили «Локомотиву», «Рубину» (хотя здесь забили, но не засчитали), ЦСКА и «Ростову».
По большому счёту «Оренбургу» некем играть в атаке. Да, потихонечку набирают форму те, кто вышел с карантина. С «Ростовом» команда поувереннее выглядела. Но у «Зенита» очень богатая и длинная скамейка запасных. Понятно, что Семак кому-то из основных футболистов даст отдохнуть. Скорее всего, Дзюба сыграет неполный матч. Но ему хочется стать лучшим бомбардиром, хочется забить в этой игре. Думаю, ему этот шанс предоставится.
Ригони дисквалифицирован. Но даже полуторным составом «Зенит» неплохо смотрелся в Грозном.
«Зенит» играет дома, у него есть шанс выйти за 70 очков. Мотивация есть. Последний домашний матч в чемпионате. Потом ещё будет кубковая встреча. Но «Зенит» соберётся сейчас, чтобы кляксу не поставить в последнем матче чемпионата с последней командой лиги. Думаю, «Зенит» выиграет и не пропустит, в каком бы составе ни вышел».
- 15 июля 2020
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