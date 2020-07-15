«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии 15 июля

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» в 36-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Матч не совсем понятный в том плане, что не ясно, для кого он имеет значение. Мне кажется, что для «Ньюкасла» с появлением новых владельцев каждая игра против английского топ-клуба («Тоттенхэм» — условно большой клуб) важна. «Ньюкасл» не захочет в этом матче проигрывать.
Исходить здесь нужно из забитых мячей. Самая хорошая ставка, на мой взгляд, — «обе забьют» с коэффициентом 1.75. От результата здесь лучше уйти. «Ньюкасл» захочет показать, как он умеет играть вперёд. Жозе Моуринью захочет показать, что его команда достойна места в Лиге чемпионов. Из всего этого и выходит, что голы должны получиться с обеих сторон».
- 15 июля 2020
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