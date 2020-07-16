«Бетис» — «Алавес»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Алавес».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.40.

«Бетис» должен одержать победу, так как «Алавес» сейчас — совершенно пустая команда, забившая всего один гол в последних семи матчах чемпионата. В матче с «Хетафе» «Алавес» мне не понравился, «Хетафе» много раз его простил. Я не вижу, что «Алавес» может противопоставить «Бетису», он может надеяться только на то, что «Леганес» и «Мальорка» не наберут очков и тогда команда Хуана Рамона Муниса сохранит место в Ла Лиге.



У «Бетиса» получился не лучший рестарт чемпионата, поэтому команде есть что доказывать своим болельщикам. В домашней игре он должен победить. По моему мнению, у «Алавеса» практически нет шансов на победу. Оцениваю его шансы на успех с вероятностью в 5%, даже несмотря на то, что «Бетису» по большому счёту сейчас ничего не нужно».