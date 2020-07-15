«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Валерия Гладилина на матч чемпионата России
Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин дал прогноз на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА, который состоится завтра, 16 июля.
Ставка: ничья за 3.40, обе команды забьют за 2.05.
«Обе команды борются за Лигу чемпионов, силы в этом дерби, на мой взгляд, равны. Должен быть результативный матч. Атака у обеих команд должна быть хорошая: Фарфан заиграл и уже отличился в минувшем туре, Чалов начал забивать, Влашич хорошо выглядит. Забивать тут есть кому, так что должно быть весело. При этом отдать кому-то преимущество я тут не могу. Склоняюсь к ничейному исходу».
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