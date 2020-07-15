«Рубин» — «Ростов»: прогноз Павла Левковича на матч 29-го тура РПЛ
Автор «Чемпионата» Павел Левкович дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов», который состоится завтра, 16 июля, в Казани.
Ставка: победа «Ростова» за 2.72, тотал больше 2.5 мяча за 2.25.
«Пламенные речи Валерия Карпина в соцсетях отразятся на игре его команды, ростовчане наверняка получат импульс и взбодрятся после неудачной серии. А что касается «Рубина», они свою задачу на сезон уже выполнили: сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге. Потому я ожидаю в этом матче победы гостей. Непростой, но яркой и результативной. Думаю, забить сумеют обе команды», — сказал Левкович.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июля 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
Партнерский контент