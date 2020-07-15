«Рубин» — «Ростов»: прогноз Павла Левковича на матч 29-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Павел Левкович дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов», который состоится завтра, 16 июля, в Казани.

Ставка: победа «Ростова» за 2.72, тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

«Пламенные речи Валерия Карпина в соцсетях отразятся на игре его команды, ростовчане наверняка получат импульс и взбодрятся после неудачной серии. А что касается «Рубина», они свою задачу на сезон уже выполнили: сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге. Потому я ожидаю в этом матче победы гостей. Непростой, но яркой и результативной. Думаю, забить сумеют обе команды», — сказал Левкович.

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