«Локомотив» — ЦСКА, 16 июля: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: гол после 75:00 за 2.18.
«Расклад следующий: «Локомотив» занимает второе место, имея в активе 51 очко. У «Краснодара» 48 баллов при игре в запасе, у ЦСКА — 47. Лига Европы от «армейцев» уже никуда не денется, а вот реальные шансы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов останутся только в случае победы.
«Железнодорожники» тоже изрядно наломали дров. Если «быки» обыграют «Динамо» в перенесённом матче, именно они станут главным претендентом на вторую строчку. Непосредственно по качеству футбола в последние недели «армейцы» смотрелись солиднее, так что П2 с нулевой форой за 2.03 или «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за 1.96 имеют право на жизнь.
Нужно учитывать, что результат в любом случае будет не устраивать как минимум одну из команд (ничья хозяев худо-бедно удовлетворит, а вот гостей — точно нет). Всё это обещает нам невероятно эмоциональную концовку. От данного факта вполне можно оттолкнуться: гол после 75:00 за 2.18 выглядит подарком. Тем более в ситуации, когда из-за использования VAR арбитры зачастую добавляют ко второму тайму очень много».
- 16 июля 2020
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