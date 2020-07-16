«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.71.

«Жёлто-синие из-за вынужденного карантина вынуждены играть усечённым составом, да ещё и в далёких от оптимального кондициях. Разумеется, результаты на таком фоне оставляют желать лучшего — ни одной победы в четырёх последних турах, всего три набранных очка на указанном отрезке.



Валерий Карпин уже начал войну с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным (и мало кто сомневается, что тренер продолжит выигрывать её в одну калитку), но положения дончан это не изменит. О борьбе за зону Лиги чемпионов можно забыть, зато Лига Европы уже гарантирована — «Уфа» и московское «Динамо» заскочить в топ-5 не сумеют.



Остаются минимальные шансы на третью строчку, до «Краснодара» четыре очка при одной лишней игре. А вот попробовать догнать ЦСКА можно — до него всего три пункта. Фактически вопрос стоит максимально просто: если «Ростов» хочется попытаться подняться повыше, то должен побеждать любой ценой. Иначе — пятое место.



Фактически обеим командам нужно выигрывать: «Рубин» только так сохранит шансы на топ-6, а жёлто-синие — на борьбу с ЦСКА. В принципе, это повышает предпосылки для сравнительно открытой игры. На таком фоне тотал больше 2 гола за нестыдный коэффициент 1.71 выглядит любопытно.



В четырёх предыдущих очных встречах соперники достигали заданной планки. Вариант посмелее — обе забьют за 1.96, он доезжал в трёх из четырёх последних случаев. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут вполне вероятно».