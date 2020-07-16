«Сельта» — «Леванте»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Испании в Виго

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Леванте».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча а 2.08.

«Валенсийцам уже давно ничего не надо. Они прочно застряли в середине. 43 очка в 36 турах, 12-е место в чемпионате Испании. Шансы на еврокубки потеряны: 11 баллов до зоны Лиги Европы. Но и борьба за выживание давно не грозит — отрыв от зоны вылета составляет всё те же 11 пунктов.



А вот «Сельта» задачу ещё не выполнила, пусть и крайне близка к этому. Команда бодро вышла с карантина и долго не проигрывала, но после утомительной ничьей с «Барселоной» (2:2) наступило опустошение. Качество футбола выглядит вполне неплохо, особенно для коллектива из нижней части таблицы. А результата нет.



Безвыигрышная серия достигла пяти матчей, на указанном отрезке набрано всего три очка. Ничьи с «Бетисом» (1:1) и мадридским «Атлетико» (1:1) — это достойно, а вот с выездами в последнее время категорически не ладится. 1:5 от «Мальорки» и 1:2 от «Осасуны». Во втором случае решающий гол пришёл на 91-й минуте.



У «кельтов» из-за мышечной травмы с большой долей вероятности снова не будет Фёдора Смолова, что не должно помешать им набрать очки. Выбор в атаке неплохой, статистика очных встреч — тоже. В трёх из четырёх предыдущих домашних поединков с «Леванте» удавалось добиться победы.



Шансы хозяев действительно несколько выше, но коэффициент 1.65 выглядит слишком скромно. Можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 4.50. «Лягушки» — довольно крепкий коллектив, а «Сельте» в последнее время слишком уж не везёт. Кроме того, мирный исход вполне устроит оба коллектива.



И второй вариант — классические обе забьют за 1.72. Тут логика ещё проще: гости выполнили задачу и могут играть в своё удовольствие, что повышает вероятность открытого футбола. А в пяти предыдущих матчах с участием «кельтов» голы непременно забивались в обе стороны. Можно даже рассмотреть обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08».