«Сельта» — «Леванте». Прогноз: Смолова нет — голы есть. Нолито и Аспас останутся в Примере

16 июля «Сельта» и «Леванте» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июля «Сельта» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча Примеры «Сельта» — «Леванте» (16.07.2020)

Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В четверг, 16 июля, состоятся все 10 матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.

А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Виго местная «Сельта» сразится с «Леванте». Формально соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, однако считать их прямыми конкурентами никак нельзя, потому что положение команд сильно разнится.

Валенсийцам уже давно ничего не надо. Они прочно застряли в середине. 43 очка в 36 турах, 12-е место в чемпионате Испании. Шансы на еврокубки потеряны: 11 баллов до зоны Лиги Европы. Но и борьба за выживание давно не грозит — отрыв от зоны вылета составляет всё те же 11 пунктов.

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На фоне минимальной мотивации ожидаемо просели результаты. В четырёх предыдущих турах добыто всего два очка, хотя календарь нельзя назвать смертельным. Ничьи со скромным «Вальядолидом» (0:0) и провалившим заключительную часть сезона «Реалом Сосьедад» (1:1) — это ладно.

А вот 0:2 от стоящей на вылет «Мальорки» и 1:2 от не блещущего в гостях «Атлетика» из Бильбао окончательно похоронили шансы на еврокубки. Теперь «лягушки» просто доигрывают в своё удовольствие, а тренерский штаб имеет полное право на эксперименты. Именно поэтому букмекеры дают на победу хозяев скромные 1.65.

Дело в том, что «Сельта» задачу ещё не выполнила, пусть и крайне близка к этому. Команда бодро вышла с карантина и долго не проигрывала, но после утомительной ничьей с «Барселоной» (2:2) наступило опустошение. Качество футбола выглядит вполне неплохо, особенно для коллектива из нижней части таблицы. А результата нет.

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Безвыигрышная серия достигла пяти матчей, на указанном отрезке набрано всего три очка. Ничьи с «Бетисом» (1:1) и мадридским «Атлетико» (1:1) — это достойно, а вот с выездами в последнее время категорически не ладится. 1:5 от «Мальорки» и 1:2 от «Осасуны». Во втором случае решающий гол пришёл на 91-й минуте.

Впрочем, шансы остаться в Примере всё равно велики. Клуб из Виго набрал 36 очков и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Идущие в зоне вылета «Леганес» и «Мальорка» отстают на четыре пункта, то есть одной победы точно хватит для сохранения прописки. А ведь в следующем туре ещё играть с замыкающим таблицу «Эспаньолом», потерявшим шансы на спасение.

У «кельтов» из-за мышечной травмы с большой долей вероятности снова не будет Фёдора Смолова, что не должно помешать им набрать очки. Выбор в атаке неплохой, статистика очных встреч — тоже. В трёх из четырёх предыдущих домашних поединков с «Леванте» удавалось добиться победы.

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Шансы хозяев действительно несколько выше, но коэффициент 1.65 выглядит слишком скромно. Можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 4.50. «Лягушки» — довольно крепкий коллектив, а «Сельте» в последнее время слишком уж не везёт. Кроме того, мирный исход вполне устроит оба коллектива.

И второй вариант — классические обе забьют за 1.72. Тут логика ещё проще: гости выполнили задачу и могут играть в своё удовольствие, что повышает вероятность открытого футбола. А в пяти предыдущих матчах с участием «кельтов» голы непременно забивались в обе стороны. Можно даже рассмотреть обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Леванте» 16 июля 2020

«Леванте» уже ничего не надо: команда давно обосновалась в середине турнирной таблицы и может играть в своё удовольствие, что повышает вероятность открытого футбола. «Сельта» прописку в Примере не гарантировала, но шансы крайне высоки. В пяти предыдущих матчах с участием «кельтов» голы забивались в обе стороны. Вроде бы все предпосылки для высокой результативности имеются.

Ставка №1: ничья за 4.50.

Ставка №2: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08.