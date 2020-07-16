«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Валенсии» всухую за 2.65.

«Валенсия» продолжает расплачиваться за нелепую отставку Марселино. Сменивший его Альберт Селадес покинул пост в конце июня, однако импульса это не дало. В шести предыдущих турах набраны жалкие четыре очка — маловато даже для аутсайдера, не говоря уже о претенденте на еврокубки.



«Летучие мыши» сползли на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 50 баллов. Минимальные шансы забраться в еврокубки ещё остаются. «Хетафе» и «Реал Сосьедад» (шестое-седьмое места) оторвались на четыре пункта, а до «Атлетика» не хватает одного очка.



Впрочем, для этого как минимум нужно одержать две победы в двух турах, а впереди визит к «Севилье». По качеству футбола хозяева откровенно не впечатляют: позиционные атаки скучны и предсказуемы, индивидуальных озарений лидеров хватает далеко не всегда. Правда, для «Эспаньола» этого должно хватить.



Каталонцам уже совсем ничего не надо. На самом деле с организацией у них всё худо-бедно терпимо. Достаточно сказать, что в 21 последнем матче они лишь однажды пропустили больше двух голов. А вот с атакой полнейший кошмар — 12 голов на выезде в 18 поединках. Потому будем отталкиваться от хозяев.



«Летучие мыши» хороши в родных стенах — всего одно поражение за сезон при 10 победах и семи ничьих. Если П1 за 1.63 вас не устраивает, подумайте про «П1 + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.20 и П1 всухую за 2.65. Ждём довольно вялого и скучного футбола, в котором хозяева за счёт индивидуального мастерства затолкают парочку голов и возьмут верх».