«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: тотал меньше 8.5 угловых за 1.97.

«Печальный тур для «Барселоны» — пришло время расстаться с чемпионским званием. Думаю, что настроение у каталонцев будет не очень, особенно когда до футболистов на поле дойдёт информация о том, что «Реал Мадрид» ведёт в параллельном матче.



Вместе с тем «Осасуна» против грандов часто разваливается и пропускает совсем помногу. Только после карантинной паузы наваррцы получали и 0:5 от «Атлетико», и 0:3 от совсем не блещущего «Бетиса».



Поэтому ставить на исход тут не решусь. Очевидно, что «Барселона» едва ли потеряет очки, но какой именно будет победа каталонцев по счёту, предположить сложно. Но всё же, наверное, у футболистов «Барсы» не будет в этот вечер огня в глазах.



Пожалуй, выберу тут ставку на тотал меньше (8.5) угловых. «Барселона» в принципе зарабатывает не слишком много угловых для топ-клуба, игра на флангах у каталонцев сейчас не слишком интенсивная, а с мотивацией возможны проблемы. Наконец, в матче этих команд в первом круге счёт по угловым был лишь 3:2 в пользу «Осасуны».