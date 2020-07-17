«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа 17 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич».
Ставка: обе забьют — нет за 1.90.
«У «Вест Бромвича» ещё неделю назад всё было замечательно, но потом случились две ничьи подряд. Для начала не удалось дожать на выезде «Блэкберн Роверс» (1:1), который спокойно идёт в середине турнирной таблицы. А во вторник на своём поле «дрозды» поделили очки с мощным «Фулхэмом» (0:0).
Проблема в другом — «Брентфорд» одержал восьмую победу подряд и подобрался вплотную. Сейчас «пчёлы» замыкают топ-3, отставая всего на один балл. Все остальные находятся уже слишком далеко, однако лимит на ошибки ВБА исчерпал. Каждая следующая осечка рискует отправить команду в плей-офф за третью путёвку в элиту.
«Хаддерсфилд» тем временем не блещет, но клюёт по зёрнышку. В пяти предыдущих турах состоялось всего одно поражение (0:2 от едва живого «Лутон Таун») при одной победе (3:0 в гостях у «Бирмингема»). Во всех остальных случаях дело заканчивалось миром, что самое интересное — неизменно со счётом 0:0. То есть в пяти предыдущих поединках с участием «терьеров» доезжала ставка «обе забьют — нет», а это уже интересно. Букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 1.90, хотя оборона у «дроздов» в полном порядке.
В остальном шансы фаворита, кажутся выше. У «Вест Бромвича» банально крепче состав. У бьющихся за выживание хозяев большие проблемы с созиданием, так что они закроются и будут оборонять ничью. Гостям придётся что-то придумывать, однако у них достаточно неплохих по меркам Чемпионшипа исполнителей.
Ждём закрытой игры, при которой индивидуальное мастерство и стандартные положения ВБА окажутся ключевыми. П2 за 1.73 смотрится вполне неплохо, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36 и П2 с форой (-1) за тот же коэффициент 2.36».
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