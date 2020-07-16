«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз: Билич, Митрович и Гектор приблизятся к АПЛ

17 июля «Хаддерсфилд Таун» сыграет с «Вест Бромвич Альбион» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вест Бромвича» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Хаддерсфилда» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.
Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Бромвич Альбион»
Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 17 июля «Кардифф» — «Дерби Каунти» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.
Анализ и прогноз матча «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Бромвич» (17.07.2020)
Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Семь полных туров уже позади, наступило время финишной прямой. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.
Программа 45-го тура откроется в пятницу, 17 июля, одним-единственным матчем. В Хаддерсфилде местный одноимённый клуб на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» сразится с «Вест Бромвич Альбион», начало — в 19:30 мск. Соперники предельно мотивированы, ведь на кону выполнение задачи на сезон.
У «Вест Бромвича» ещё неделю назад всё было замечательно, но потом случились две ничьи подряд. Для начала не удалось дожать на выезде «Блэкберн Роверс» (1:1), который спокойно идёт в середине турнирной таблицы. А во вторник на своём поле «дрозды» поделили очки с мощным «Фулхэмом» (0:0).
Игра с лондонцами получилась плюс-минус равной, так что результат вполне закономерен. Подопечные Славена Билича по-прежнему занимают чистое второе место в Чемпионшипе. «Лидс Юнайтед» уже вряд ли получится догнать, но это не страшно, ведь для прямого попадания в АПЛ достаточно финишировать в топ-2.
Проблема в другом — «Брентфорд» одержал восьмую победу подряд и подобрался вплотную. Сейчас «пчёлы» замыкают топ-3, отставая всего на один балл. Все остальные находятся уже слишком далеко, однако лимит на ошибок ВБА исчерпал. Каждая следующая осечка рискует отправить команду в плей-офф за третью путёвку в элиту.
«Хаддерсфилд» тем временем не блещет, но клюёт по зёрнышку. В пяти предыдущих турах состоялось всего одно поражение (0:2 от едва живого «Лутон Таун») при одной победе (3:0 в гостях у «Бирмингема»). Во всех остальных случаях дело заканчивалось миром, что самое интересное — неизменно со счётом 0:0.
Так было с «Престон Норт Энд», «Редингом» и «Шеффилд Уэйнсдей». То есть в пяти предыдущих поединках с участием «терьеров» доезжала ставка «обе забьют — нет», а это уже интересно. Букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 1.90, хотя оборона у «дроздов» в полном порядке.
В остальном шансы фаворита, кажутся выше. У «Вест Бромвича» банально крепче состав. У бьющихся за выживание хозяев большие проблемы с созиданием, так что они закроются и будут оборонять ничью. Гостям придётся что-то придумывать, однако у них достаточно неплохих по меркам Чемпионшипа исполнителей.
Ждём закрытой игры, при которой индивидуальное мастерство и стандартные положения ВБА окажутся ключевыми. П2 за 1.73 смотрится вполне неплохо, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36 и П2 с форой (-1) за тот же коэффициент 2.36.
Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич» 17 июля 2020
В пяти предыдущих матчах «Хаддерсфилда» доезжала ставка «обе забьют — нет»: эта команда бьётся за выживание и пляшет от обороны. «Вест Бромвич» претендует на прямое попадание в АПЛ, для сохранения второй строчки нужно побеждать. Состав у гостей заметно сильнее, да и проблем с мотивацией не будет. Ждём рабочей победы фаворита.
Ставка №1: обе забьют — нет за 1.90.
Ставка №2: победа «Вест Бромвича» с форой (-1) за 2.36.
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