«Арсенал» — «Ман Сити»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
18 июля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.60. Ничья после 90 минут идёт за 6.20.
В случае прохода «Арсенала» сыграет коэффициент 6.80, в случае прохода «Сити» — 1.14.
Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт дадут залп по редутам Гвардиолы
В предыдущих шести турах в АПЛ лондонцы забили 12 мячей при четырёх пропущенных.
- 18 июля 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 17 июля 2020
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
-
08:00
- 16 июля 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:45
-
19:30
Партнерский контент