«Сток Сити» — «Брентфорд»: прогноз и ставка на матч 45-го тура Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Сток Сити» — «Брентфорд».

Ставка: обе забьют и «Брентфорд» не проиграет за 2.22.

В четырёх предыдущих турах подопечные Майкла О’Нила набрали семь очков: сухие победы над «Барнсли» (4:0) и «Бирмингемом» (2:0), чувствительный проигрыш в матче с «Лидсом» (0:5), ничья — с «Бристолем» (1:1). Сохранение прописки в Чемпионшипе не должно стать проблемой. За два тура до окончания первенства «гончары» занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Открывающий зону вылета «Халл Сити» отстаёт на пять очков и выглядит просто ужасно.



А «Брентфорд», напротив, чрезвычайно мотивирован. Одно из главных открытий сезона Чемпионшипа. Долгое время «пчёлы» выступали средненько, однако в 2020 году у них всего один проигрыш. Что интересно, в матче со слабым «Лутон Таун» (1:2), который сейчас находится в зоне вылета.



После выхода с карантина стало только лучше. У подопечных Томаса Франка серия из девяти побед, позволившая им вплотную приблизиться к зоне прямого выхода в АПЛ. Клуб находится на третьем месте (81 очко), отставание от «Вест Бромвича» — одно очко.



Плей-офф за третью путёвку в элитный дивизион уже давно обеспечен, но есть реальная возможность обойтись без дополнительных трудностей. Задача простая — выигрывать и ждать осечки «дроздов». Статистика встреч — на стороне гостей: две победы и две ничьи в четырёх матчах.



Результаты на выезде у «пчёл» неплохие, а в гостях забивают вообще больше всех в Чемпионшипе — 36 мячей в 22 матчах. «Сток» дома привычно хорош, да и забивает примерно столько же (35). На таком фоне обе забьют за 1.85 выглядит замечательно, вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.22".