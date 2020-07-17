«Сток Сити» — «Брентфорд». Прогноз: Инди, Воукс и Клукас не остановят претендента на АПЛ

«Пчёлы» одержали девять побед подряд и изо всех сил пытаются ворваться в топ-2 Чемпионшипа.

18 июля «Сток Сити» сыграет с «Брентфордом» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Брентфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Сток Сити» оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Сток Сити» — «Брентфорд»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 18 июля «Сток Сити» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча «Сток Сити» — «Брентфорд» (18.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Семь полных туров уже позади, наступило время финишной прямой. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.

Программа 45-го тура продолжится в субботу, 18 июля, аж девятью матчами. Два из них стартуют в 14:30 мск. В Сток-он-Тренте местный «Сток Сити» на стадионе «Британниа» сразится с «Брентфордом». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы. Больше того — лишь одна из них имеет реальную мотивацию.

«Гончары» переживают не лучшие времена, теперь дождливыми вечерами в Стоке приходится принимать соперников попроще. Побороться за возвращение в английскую Премьер-лигу не вышло, с самого начала всё пошло наперекосяк. Достаточно сказать, что в десяти стартовых турах удалось разжиться всего двумя очками.

Потом дела постепенно выправились, но после такого дебюта не могло быть никакой речи даже о попадании в зону плей-офф. Результаты пришли в норму только в январе 2020 года. Уровня имеющихся исполнителей хватило, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы и переместиться в серединку.

«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз: Билич, Митрович и Гектор приблизятся к АПЛ «Дрозды» находятся на втором месте в Чемпионшипе, но «Брентфорд» наступает на пятки.

За «Сток Сити» до сих пор выступают, например, Бруно Мартинс Инди, Сэм Клукас, Сэм Воукс и Джеймс Макклин, хорошо известные любителям британского футбола. В четырёх предыдущих турах подопечные Майкла О’Нила набрали семь очков: сухие победы над «Барнсли» (4:0) и «Бирмингемом» (2:0), чувствительное поражение от «Лидса» (0:5) и ничья с «Бристолем» (1:1).

Сохранение прописки в Чемпионшипе не должно стать проблемой. За два тура до окончания первенства «гончары» занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. Открывающий зону вылета «Халл Сити» отстаёт на пять пунктов и выглядит просто ужасно. Фактически остаток сезона превратился в формальность.

А вот «Брентфорд», напротив, чрезвычайно мотивирован. Это одно из главных открытий сезона Чемпионшипа. Долгое время «пчёлы» выступали довольно средненько, однако в 2020 году потерпели всего одно поражение. Что интересно — от слабого «Лутон Таун» (1:2), который сейчас находится в зоне вылета.

«Слуцк» — «Ислочь». Прогноз: Цвейба и Янсане не воспользуются жутким состоянием соперника В девяти предыдущих турах «Слуцк» набрал всего два очка.

После выхода с карантина стало только лучше. Сейчас подопечные Томаса Франка идут на серии из девяти побед, которая позволила им вплотную побороться к зоне прямого выхода в АПЛ. Клуб находится на третьей строчке с 81 баллом, отставание от «Вест Бромвича» составляет один пункт.

Плей-офф за третью путёвку в элитный дивизиона уже давно обеспечен, но есть реальная возможность обойтись без дополнительных трудностей. Задача простая — побеждать и ждать осечки «дроздов». Надо сказать, что статистика очных встреч на стороне гостей — две победы и две ничьих в четырёх битвах.

В принципе, результаты на выезде у «пчёл» неплохие, а забивают в гостях они вообще больше всех в Чемпионшипе — 36 мячей в 22 играх. «Сток» дома привычно хорош, да и забивает примерно столько же (35). На таком фоне обе забьют за 1.85 выглядит замечательно, вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.22.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Сток Сити» — «Брентфорд» 18 июля 2020

Гости рвутся в АПЛ, а хозяева уже почти обезопасили себя от вылета. «Брентфорд» идёт на серии из девяти побед и чаще всех в Чемпионшипе забивает на выезде (36 голов). «Сток» на своём поле традиционно тоже в порядке — 35 результативных ударов. Ждём голов в обе стороны. И набранных очков от «пчёл» — состав у них посыграннее, а мотивация повыше.

Ставка: обе забьют и «Брентфорд» не проиграет за 2.22.

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