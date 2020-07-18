«Верона» — «Аталанта»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

18 июля «Верона» и «Аталанта» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60.

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