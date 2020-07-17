«Верона» — «Аталанта». Прогноз: Пашалич, Сапата, Малиновский и де Рон разнесут Борини

18 июля «Верона» и «Аталанта» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» 18 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60.

Анализ и прогноз матча Серии А «Верона» — «Аталанта» (18.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались семь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 34-го тура стартует в субботу, 18 июля, тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 18:15 мск.

В Вероне местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» будет выяснять отношения с «Аталантой». Формально соперники находятся в верхней половине турнирной таблицы, хотя считать их конкурентами никак нельзя. Больше того — лишь одна из команд сохраняет реальную мотивацию.

«Мастифы» долгое время располагались рядом с зоной еврокубков, однако в семи последних турах добыли всего одну победу при трёх ничьих. С горем пополам удалось дожать «Парму» (3:2). Также можно выделить ничьи с «Сассуоло» (3:3) и «Интером» (2:2), а в остальном всё печально. Умудрились даже проиграть едва живой «Брешии» (0:2).

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В среду жёлто-синие уступили «Роме»: быстро пропустили, затем много владели мячом, но так ничего и не придумали. Один удар в створ за 90 минут. Он оказался результативным, однако это не помогло (1:2). Теперь «Верона» занимает девятое место, даже до идущего седьмым «Милана» девять очков.

Фактически остаток сезона превращается для хозяев в формальность, шансы зацепиться за еврокубки теперь исчисляются статистической погрешностью. А тут ещё и мощнейший соперник. «Аталанта» в 11 предыдущих турах набрала 31 очко из 33 возможных, унести ноги сумел только «Ювентус» (2:2).

Да и то действующий чемпион, грубо говоря, отскочил. Непосредственно по качеству футбола «богиня» смотрелась гораздо интереснее. После той осечки удалось ловко вернуться на победный путь — во вторник была уничтожена «Брешия» (6:2). Аутсайдер получил четыре мяча уже к 30-й минуте.

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То есть гостям определённо удалось поберечь силы, поскольку заключительный час превратился в тренировку. По общему уровню «Аталанта» заметно мощнее, в последнее время команда влюбила в себя чуть ли не всех нейтральных болельщиков. Ну и статистика очных встреч намекает — три победы в трёх предыдущих случаях, 3:0, 5:0 и 3:2.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини имеют в активе 70 очков и бьются за вторую строчку с «Интером» (71) и «Лацио» (69). В теории даже остаются шансы пободаться с «Ювентусом» (77). Игра даётся, всё получается, сил после разноса аутсайдера должно быть достаточно. Предпосылок для сенсации немного.

ИТБ 2.5 гола «Аталанты» идёт за прекрасный коэффициент 2.10, вариант посмелее — ИТБ 3 гола гостей за 3.08. Также стоит подумать про П2 с форой (-1.5) за 2.16 и победу «Аталанты» во втором тайме с форой (-1) за 2.43. «Богиня» невероятно результативна после перерыва — аж 53 гола за сезон.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Аталанта» 18 июля

«Верона» в семи предыдущих матчах добыла лишь одну победу, отстала от зоны еврокубков на девять очков и фактически потеряла мотивацию на оставшуюся часть сезона. «Аталанта» тем временем набрала в 11 предыдущих турах 31 очко из 33 возможных и вовсю бьётся за второе место в Серии А. В трёх последних очных встречах «богиня» забила 11 мячей. Проверим ИТБ 2.5 гола гостей за 2.10.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Аталанты» за 2.10.