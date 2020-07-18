«Верона» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Аталанта».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Аталанты» за 2.10.

Остаток сезона превращается для хозяев в формальность, шансы зацепиться за еврокубки теперь исчисляются статистической погрешностью. А тут ещё и мощнейший соперник. «Аталанта» в 11 предыдущих турах набрала 31 очко из 33 возможных, унести ноги сумел только «Ювентус» (2:2).



Да и то действующий чемпион, грубо говоря, отскочил. Непосредственно по качеству футбола «богиня» смотрелась гораздо интереснее. После той осечки удалось ловко вернуться на победный путь — во вторник была уничтожена «Брешия» (6:2). Аутсайдер получил четыре мяча уже к 30-й минуте.



То есть гостям определённо удалось поберечь силы, поскольку заключительный час превратился в тренировку. По общему уровню «Аталанта» заметно мощнее, в последнее время команда влюбила в себя чуть ли не всех нейтральных болельщиков. Ну и статистика очных встреч намекает — три победы в трёх предыдущих случаях — 3:0, 5:0 и 3:2.



Подопечные Джан Пьеро Гасперини имеют в активе 70 очков и бьются за вторую строчку с «Интером» (71) и «Лацио» (69). В теории даже остаются шансы пободаться с «Ювентусом» (77). Игра даётся, всё получается, сил после разноса аутсайдера должно быть достаточно. Предпосылок для сенсации немного.



«ИТБ 2.5 гола» «Аталанты» идёт за прекрасный коэффициент 2.10, вариант посмелее — «ИТБ 3 гола» гостей за 3.08. Стоит подумать также про «П2 с форой (–1.5) за 2.16» и «победу «Аталанты» во втором тайме с форой (–1) за 2.43». «Богиня» невероятно результативна после перерыва — аж 53 гола за сезон».