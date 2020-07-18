«Милан» — «Болонья»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
18 июля «Милан» примет «Болонью» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
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В предыдущих семи турах Серии А «россонери» оформили 20 голов.
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