«Милан — «Болонья»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан — «Болонья».
Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1.5 мяча за 1.66.
«Миланцы после рестарта чемпионата Италии впечатляют. Если раньше приходилось говорить только про Ибрагимовича, то сейчас фактор Ребича затмевает шведа-ветерана, как и связка Кьер — Романьоли с отличными подключениями Тео Эрнандеса в атаку. По забитым мячам «россонери» за постпандемический период уступают только «Аталанте» и «Сассуоло». Кроме того, «Милан» выиграл 5 последних матчей из 7, но даже в ничейных встречах забивал по 2 мяча.
Команда Пиоли умудрилась за этот отрезок нокаутировал «Рому», «Лацио» и «Ювентус», не проиграв «Наполи» (2:2). «Болонья» Михайловича тоже соперник крепкий и вполне может забить, но уже не решает серьезных задач. С другой стороны, гости забивают уже шесть туров кряду. В общем, выбор простой.
«Милану» важно оторваться скорее ото всех и получить место в еврокубках. У «Болоньи» задиристый характер, но нет реальной турнирной мотивации. «Милан» после рестарта не забивал меньше двух голов, а веры в два мяча «Болоньи» нет. Вероятность победы «россонери» в такой ситуации велика».
- 18 июля 2020
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