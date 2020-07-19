«Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

«Неожиданная, но более чем достойная крупная победа в матче с «Лестером» в прошлое воскресенье подарила «Борнмуту» реальный шанс зацепиться за Премьер-лигу. Тот второй тайм напомнил о команде лучших времен, когда она неслась в атаку и на кураже забивала соперникам любого уровня.



В матче с «Саутгемптоном» команду Эдди Хау устроит только победа, и это повлияет на характер игры. Думаю, встреча должна получиться максимально открытой.



Чем все закончится, предсказать трудно, но можно не сомневаться, что хозяева сделают все для достижения результата. Гостям же должно быть удобно играть против раскрывающегося соперника – «святые» знают, как использовать большие пустующие пространства.



Думаю, голы будут. И наверняка больше двух».