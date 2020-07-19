«Вальядолид» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Бетис».

Ставка: победа «Вальядолида» с нулевой форой за 1.97.

«К матчу последнего тура у «Бетиса» удивительно много дисквалифицированных — четверо. Феддаль, Алекс Морено и Гуидо Родригес организовали себе досрочный уход в отпуск, получив лимитные желтые карточки в последние 15 минут прошлого матча. А Хуанми не был в одной карточке от дисквалификации, поэтому получил сразу два предупреждения в концовке игры.

У «Вальядолида» же отпускных настроений не наблюдалось, к тому же играют в привычной атмосфере родного стадиона, поэтому мне нравится ставка на кастило-леонцев с форой 0. Когда у обеих команд нет серьезной турнирной мотивации, куда чаще выигрывают хозяева".