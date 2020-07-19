«Урал» — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на полуфинал Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Химки».

Ставка: проход «Урала» за 1.30.

«Мне кажется, здесь всё ясно. «Урал» – фаворит, тем более матч в Екатеринбурге. Правда, все ждут победы, и это может давить на команду. Под давлением «Урал» не очень хорошо играет, а когда ничего не ждут, способен совершить чудо.



«Химки» — непростая команда, играют амбициозные ребята. Главный тренер Сергей Юран хочет себя проявить на высоком уровне. Ожидаю упорную игру, несмотря на отсутствие игровой практики, хотя в целом команда организованная и без серьёзных изменений в составе. У «Химок» есть призрачные надежды на попадание в Премьер-лигу. Амбиций у ребят много, и они будут серьёзно выкладываться. «Химки» проводили товарищеские матчи уверенно, но играли с командами, которые уступают им в классе.



С другой стороны, я это учитываю, поэтому рассчитываю, что лёгкой прогулки у «Урала» не будет. «Химки» усиленно готовятся к матчу и хотят выйти в финал, чтобы решить вопрос с инвесторами. В команде идёт серьёзная работа, и сейчас нельзя сравнивать «Химки» и «Шинник», который «Урал» обыграл в четвертьфинале.



Не думаю, что «Урал» одержит лёгкую победу, но всё-таки пройдёт в финал Кубка России. Там выше класс игроков, и Бикфалви снова может забить сумасшедший гол. Возможно, исход встречи решится в серии пенальти или в дополнительное время. В Кубке бывает всякое. Даже «Тосно» выигрывал этот турнир».