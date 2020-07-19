«Краснодар» — «Динамо»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

Сегодня, 19 июля, «Краснодар» примет московское «Динамо» в перенесённом матче 23-го тура чемпионата России. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Поставить на ничью предлагается за 3.94.



Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

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