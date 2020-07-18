«Краснодар» — «Динамо». Прогноз: Комличенко и Шунин помогут «Локомотиву» с Лигой чемпионов

19 июля «Краснодар» примет московское «Динамо» в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — «Динамо»

Букмекеры не уверены, что РПЛ «Краснодар» — «Динамо М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (19.07.2020)

Российская Премьер-Лига вернулась в строй 19 июня, а спустя месяц уже подходит к своему логическому завершению. Участникам осталось провести 30-й тур, а перед ним состоится перенесённый матч 23-го тура между «Краснодаром» и московским «Динамо».

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«Краснодар» после паузы не отличается былой стабильностью. Клуб, который считался одним из главных претендентов на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, попросту сдулся перед самой финишной прямой. Не считая технических трёх очков в игре с «Оренбургом», краснодарцы добыли за шесть туров после паузы лишь одну победу, с «Уралом» (3:0).



Но тут, конечно, стоит отдать «быкам» должное. Они привычно забрали мяч на своём поле и проводили частые атаки. К слову, перевес в их сторону по ударам в сторону ворот и проценту владения мячом был весьма внушительным (27:12 по ударам, 59:41 по проценту владения). Однако и там сопернику многое позволялось.



В остальном у команды из одноименного города всё не так гладко. Случились досадная ничья в гостевой игре с «Ростовом» (1:1), не менее досадное домашнее поражение в мощнейшем матче с «Зенитом» (2:4), а также неудача с минимальным счётом в Казани от «Рубина» Леонида Слуцкого. В прошлом туре «Краснодар» гостил у самарских «Крыльев Советов» и скатал нулевую ничью. Самарцы смотрелись достойно, даже забили свой гол (похоже, чистый), который после просмотра VAR отменили.

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В турнирной таблице чемпионата России краснодарцы замыкают топ-3, набрав 49 баллов. У занимающего второе место «Локомотива» на пять пунктов больше, а главного преследователя ЦСКА — 47. Конечно, «быки» провели на игру меньше и ещё смогут подправить свое положение, но вообще лимит осечек уже давно выбит.



«Динамо» после паузы выглядит сравнительно неплохо и даже сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы, хотя качество футбола оставляет желать лучшего. За шесть проведённых матчей набрано восемь из 18 возможных очков. Поначалу были две ничьи с ЦСКА (0:0) и «Сочи (1:1), затем два поражения от «Урала» (1:2) и «Арсенала» (0:1), потом победа над «Крыльями Советов» (2:0).



Ну а в предыдущем туре московский клуб, благодаря голу Жоаозиньо с пенальти, в гостях обыграл «Уфу». Эта победа подняла гостей на шестое место, которое в теории может стать еврокубковым. Случится такое лишь при том условии, что Кубок России выиграет «Зенит».

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Важно помнить, что у бело-голубых есть на игру больше, а у их преследователей — нет. Однако действовать придётся осторожно, поскольку «Арсенал» и «Уфа» отстают лишь на один балл, а «Спартак» на два. И теперь москвичам предстоит тяжелейший выезд к разъярённому «Краснодару».

Согласно статистике личных встреч, москвичам очень не везёт в последнее время в Краснодаре. В предыдущих трёх выездах они потерпели три поражения с общим счётом 0:9. Впрочем, на этот раз у столичной команды будут шансы исправить горькую серию.



Дело в том, что «быки» лишились сразу нескольких ключевых игроков. Главный тренер клуба Мурад Мусаев сообщил, что до конца сезона им не смогут помочь ни Ари, ни, вероятно, Классон. Также в лазарете остаются Дмитрий Стоцкий и Руслан Камболов. Возможностей для ротации немного, при плотном графике это рискует сказаться.

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У «Динамо» же кадровых проблем гораздо меньше. Скорее всего, мы сможем увидеть на поле всех сильнейших исполнителей группы атаки — Комличенко, Филиппа, Панченко, и Жоаозиньо. В прошлом туре здорово проявили себя молодые футболисты, которые вновь могут получить шансы. К слову, за шесть туров после паузы бело-голубые забили пять мячей, а предыдущие две встречи выиграли всухую.



Любопытно также и то, что бело-голубые сравнительно неплохо играют в гостях. По набранным очкам на выезде они входят в топ-6 РПЛ. При этом за 14 выездов случилось лишь четыре поражения.



А при таких раскладах есть смысл подумать над классической ставкой Х2 за коэффициент 2.27. Альтернативный вариант — П2 с форой (+1) за коэффициент 1.72. Хозяева сейчас не впечатляют, а сыграть вторым номером бело-голубые умеют.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» 19 июля

«Краснодар» имеет значительные кадровые проблемы и не отличается былой стабильностью. У «Динамо» же накануне матча в Краснодаре основная забивная сила находится в обойме. При этом бело-голубые весьма неплохо играют в гостях. На наш взгляд, у них есть шансы зацепиться за очки.



Ставка: «Динамо» не проиграет за коэффициент 2.27.