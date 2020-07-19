«Тоттенхэм» — «Лестер»: аналитики назвали фаворита главного матча воскресенья в АПЛ
Сегодня, 19 июля, «Тоттенхэм Хотспур» примет «Лестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Cпорт».
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40 (около 43% вероятности). Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25 (30%). Ставки на ничью принимаются за 3.48 (27%).
Букмекеры считают, что матч 37-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.
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В 11 из 14 очных противостояний голы забивались в обе стороны.
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