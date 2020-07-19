«Рома» — «Интер»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 19 июля, «Рома» примет «Интер» М в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
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