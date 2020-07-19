«Вильярреал» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 38-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Эйбар».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94, «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.

«Для «Вильярреала» немаловажно держать пятое место от возможных нападок идущего шестым «Реала Сосьедад». Пятое место обеспечивает больше денег за реализацию телевизионных прав и избавляет от одного лишнего раунда в Лиге Европы, давая сразу путёвку в групповой этап турнира. Впрочем, «Реалу Сосьедад» для навязывания конкуренции «подводникам» нужна только победа на стадионе «Ванда Метрополитано», а шансов там победить не слишком много. Но «Вильярреал» играет на два с половиной часа раньше, чем «Реал Сосьедад», и «подводникам» хорошо бы решить все вопросы самим. Победа над «Эйбаром» просто гарантирует «Вильярреалу» пятое место, а в случае ничьей конкурентам из «Реала Сосьедад» нужно будет не просто обыгрывать «Атлетико», а делать это с разницей не менее чем в три мяча, что сложно представить.



«Вильярреал», конечно, куда сильнее «Эйбара», но при возможной ставке на чистую победу «подводников» смущает то, что они потратили слишком много сил тремя днями ранее в напряжённой игре с мадридским «Реалом». У «Эйбара» же тур назад был уже полутоварищеский матч с победой (3:1) дома над «Вальядолидом». Кроме того, у «Вильярреала» не сыграют два сильнейших форварда из трёх — Пако Алькасер и Бакка. Да и центральный форвард Фунес Мори из дубля тоже травмирован. Придется отдуваться за всех Жерару Морено, который против «Мадрида» уже отпахал все 90 минут. Точнее, даже около ста минут. Стоит также учитывать, что играть придётся в жару — в 19:30 в Вильярреале еще слишком душно.



Поэтому не факт, что голов будет так много, как обычно в матчах «Вильярреала». А в четырёх последних играх «подводников» каждый раз выигрывала ставка «обе забьют и тотал больше 2.5». Мне кажется, вряд ли голов будет больше трёх. Но на два гола команды, надеюсь, наиграют. Всё-таки уже нет серьёзного груза ответственности за результат, главные битвы остались позади и можно расслабиться и получить удовольствие от игры в последний день перед уходом в заслуженный обеими командами отпуск. Моя ставка — тотал матча от двух до трёх голов. Можно также выбрать ставку на то, что «Вильярреал» не проиграет при тотале меньше 3.5 гола. Вторая ставка надёжнее, но и коэффициент пониже».