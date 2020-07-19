«Рома» — «Интер»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 34-го тура Серии А

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.26.
«У «Ромы» дела вроде бы наладились. После трех поражений последовали три подряд победы. «Парма», «Брешиа» и «Верона» — далеко не гранды, но для команды Фонсеки и это очень важный знак и момент.
Тем не менее римляне гарантировано окажутся в Лиге Европы, но не дотянутся до Лиги чемпионов. Сейчас они отрабатывают игру на следующий сезон. Травмирован Фасио. В обороне выйдут Ибаньес и Коларов. Мне не кажется это самым надежным вариантом.
А у «Интера» мощная атака. Неплохо смотрятся в нападении. Помимо Лукаку и Мартинеса разыгрался Санчес. Миланцы отстают от «Ювентуса» на шесть очков. А ведь у туринцев еще и матч с римским «Лацио» на носу.
Вспоминается фраза Джиджи Буффона, что Антонио Конте сделает все, чтобы судьба чемпионского титула решилась в самой концовке чемпионата. «Интер» хотя бы на небольшое время очень хочет приблизиться к «Ювентусу» на расстояние трех очков.
Предлагаю сыграть простой вариант. Думаю, миланцы приложат все усилия, чтобы выиграть в гостях. Мой прогноз — победа «Интера».
- 19 июля 2020
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