«Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.12.

«В прошлом туре «святые» принимали скромный «Брайтон» и довольствовались лишь ничьей (1:1). Гости открыли счёт в первом тайме, хозяевам пришлось отыгрываться. Они имели ощутимый перевес, но вырвать победу не сумели.



Отдельно стоит обратить внимание на то, что фишкой команды из Саутгемптона являются выездные матчи. По набранным очкам в гостях они входят в топ-5 АПЛ. При этом за 18 таковых поединков получилось оформить целых 28 голов, больше чем полторы штуки в среднем за 90 минут.



Для «Борнмута», которому предстоит принимать своего оппонента, это станет настоящим испытанием. Аутсайдер чемпионата Англии потерпел всего два поражения за шесть предыдущих домашних игр. Однако за это время он пропустил целых десять мячей.



«Саутгемптон» же после паузы смотрится крайне достойно, особенно за пределами родного стадионе. За четыре выезда он отгрузил своим соперникам целых девять мячей. А с учётом того, что «вишни» одни из самых пропускающих в первенстве, ставка ИТБ2 1.5 за коэффициент 2.34 смотрится заманчиво. Её и проверим.



Также интересным вариантом выглядит комбинированная ставка Х2 + тотал больше 2.5 мяча. За такой расклад букмекеры предлагают увесистый коэффициент 3.12. Логика здесь проста: «святые» крайне хороши, а в четырёх из последних пяти матчей «Борнмута» команды непременно пробивали верх».