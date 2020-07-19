«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Лондонцы очень мощно выступают на своём поле даже после паузы. К слову, в четырех домашних матчах они сумели набрать 10 возможных очков из 12, забив при этом девять мячей.
Впрочем, хотя «лисы» и выглядят бледно в последнее время, свой гол за игру они имеют. Должна придать уверенности и победа над крепким «Шеффилдом» в прошлом матче. Думаю, лучший на данный момент бомбардир АПЛ Джейми Варди сумеет найти ответ команде Жозе Моуринью.
Лезть в исход опасно, противники стоят друг друга. Матч наверняка пойдёт на три результата. Проверил бы ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71. Статистика личных встреч на нашей стороне. В 11 встречах соперников из 14 с 2014 года такой вариант непременно заходил».
- 19 июля 2020
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