«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 37-го тура АПЛ

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер».

Ставка: тотал меньше 24,5 фолов за 1.72.

«Перед началом 37-го тура в АПЛ за один матч арбитры фиксировали в среднем 21,34 нарушения правил. Причем после выхода команд с карантина показатель в чемпионате поднялся до 21,88. Однако даже он кажется заниженным на фоне тотала, который предлагает букмекер.



Индивидуальная статистика команд по количеству отборов мяча и воздушным единоборствам позволяет предположить, что от предстоящего матча стоит ждать от 18 до 20 фолов. Однако для полной уверенности в ставке надо внимательно изучить особенности работы арбитра.



На матч «Теттенхэм» — «Лестер» назначен Энтони Тэйлор. Чем он примечателен? В этом сезоне свистит примерно с такой же частотой, как и среднестатистический арбитр АПЛ. Разница незначительная – 3 процента. Причем эти три процента направлены в сторону уменьшения числа свистков. В общем, с учетом судейского фактора, мой прогноз на диапазон нарушений правил в матче остался неизменным – от 18 до 20 случаев. Так что вполне разумно сыграть тотал меньше 24,5 фола».