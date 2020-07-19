Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Эспаньол» — «Сельта»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

«Эспаньол» — «Сельта»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

19 июля «Эспаньол» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Эспаньол» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020