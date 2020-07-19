«Эспаньол» — «Сельта»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

19 июля «Эспаньол» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Эспаньол» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.



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