«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Ньюкасл».
Ставка: «Брайтон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.67.
«Ньюкасл» проиграл третью игру кряду. После того как «сороки» обеспечили себе продление прописки в АПЛ, у команды просто пропала мотивация, что было особенно заметно в двух последних матчах. К тому же как минимум половина состава выбыла из строя, включая ключевых игроков в каждой из линий.
«Брайтон» всё ещё не гарантировал себе сохранение места в элите. Южане могли это сделать в минувшем туре в игре с «Саутгемптоном», но, проведя ударный первый тайм, команда заметно сникла и победу упустила.
Думаю, победа хозяев здесь более вероятна, хотя и ничья их исходя из турнирной ситуации вполне устроит. По крайней мере, у Грэма Поттера вообще нет потерь, и грех было бы не завершить ударно сезон на родном стадионе, учитывая все обстоятельства», — сказал Петросьян.
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